Volvo laat auto's elkaar waarschuwen voor gladde wegen en gevaarlijke situaties

Volvo laat zijn auto's vanaf deze week met elkaar communiceren over gevaarlijke situaties op de weg. Zodra een Volvo-auto de alarmlichten aanzet krijgen alle ondersteunde Volvo-auto's in de buurt een signaal. De auto's gaan elkaar ook informeren over gladde wegen.

Auto's die de techniek ondersteunen gaan vanaf deze week via mobiele netwerken met elkaar communiceren over de situatie op de weg. Er worden twee systemen uitgebracht: Hazard Light Alert en Slippery Road Alert. Het eerste systeem werkt met de alarmlichten van de auto. Zodra die worden aangezet krijgen alle ondersteunde Volvo-auto's 'in de buurt' een melding. Dit systeem zou volgens Volvo vooral handig zijn in blinde bochten en over een heuveltop.

De Slippery Road Alert heeft betrekking op gladde wegen. Zo nemen auto's met dit systeem anonieme informatie op over de omstandigheden van het wegdek. Deze informatie delen de auto's weer met andere weggebruikers. Op die manier kunnen Volvo-auto's de bestuurder informeren over de gladheid van het wegdek, op basis van informatie van eerdere auto's die daar zojuist hebben gereden. Het systeem kan bestuurders daardoor waarschuwen als ze een glad stukje bereiken.

De autofabrikant test de systemen sinds 2016 in Zweden en Noorwegen met auto's uit de 90-serie. In die twee landen rijden ook vrachtwagens met de systemen rond. Deze week komen de systemen uit voor auto's in heel Europa. Alle auto's met 2020 als modeljaar krijgen het systeem standaard mee. Auto's die op zijn vroegst 2016 als modeljaar hebben op basis van de spa - of cma -platformen kunnen achteraf de systemen ingebouwd krijgen. Onder meer de Volvo XC90-en V90-modellen vallen hier bijvoorbeeld onder.

Met de twee systemen denkt Volvo de wegen en auto's veiliger te maken voor weggebruikers. Volvo vraagt andere autofabrikanten mee te doen met het delen van geanonimiseerde verkeersinformatie om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eerder dit jaar kondigde Volvo meerdere maatregelen aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo worden alle Volvo's vanaf 2020 gelimiteerd op 180km/h en krijgen ze camera's 'en andere sensoren' om de bestuurder te monitoren. Op die manier kan de auto ingrijpen als een dronken of afgeleide bestuurder het risico loopt op een ongeluk met ernstig letsel of de dood tot gevolg.