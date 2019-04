Minister stopt ontwikkeling ict-systeem voor NVWA wegens kostenoverschrijdingen

Carola Schouten, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de ontwikkeling van een ict-systeem voor voedselveiligheidstoezichthouder NVWA per direct stopgezet. Volgens haar wordt het zogeheten Inspect-systeem te duur en wordt de deadline niet gehaald.

De minister baseert zich op een advies van het Bureau ICT-toetsing. Daarin adviseert het bureau te stoppen met de verdere ontwikkeling van het computersysteem Inspect, omdat het programma naar verwachting 'tientallen miljoenen meer gaat kosten dan de begrote 95 miljoen euro'. Van dat budget is nu nog 30 miljoen euro over. Waarschijnlijk zou eind 2021 als einddatum voor de ict-vernieuwing ook niet worden gehaald. Op basis van deze bevindingen heeft de minister het advies overgenomen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de opdracht gegeven per direct de ontwikkeling te staken. Overigens werd er oorspronkelijk 36 miljoen euro begroot voor het vernieuwen van de ict, schreef de NOS, maar Schouten liet de Kamer in juni vorig jaar weten dat de kosten met 59 miljoen euro hoger zouden uitvallen.

Inspect is de naam voor een ict-systeem waarmee bij de NVWA het toezicht en de informatievoorziening

naar opdrachtgevers en samenleving wordt ondersteund. De applicatie zou toezichthouders gaan ondersteunen in het uitvoeren van de werkzaamheden en risicogericht toezicht beter mogelijk maken. Met dit systeem zou er niet meer toezicht zijn gekomen, maar volgens het ministerie 'effectiever toezicht'. Het doel van dit systeem is onder meer het versterken van de informatiepositie van de NVWA. Daarmee wil de toezichthouder de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk inzetten bij het toezicht. Het systeem moest er onder meer voor zorgen dat inspecties uniform worden uitgevoerd en bevindingen, waaronder fotomateriaal, zorgvuldig en herleidbaar worden vastgelegd.

"Inspect had als doel om een effectieve, efficiënte en gelijkmatige manier van werk onder toezichthouders en keurders te realiseren. Samen met de NVWA ga ik vaststellen hoe we met beheersbare, kleine stappen verbeteringen in de bestaande systemen kunnen aanbrengen en deze doelen alsnog kunnen bereiken", aldus de minister. Volgens de minister komen de inspecties en het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn met deze stap niet in gevaar, al laat ze wel blijken dat een dergelijk systeem nodig is om toezichthouders ook in de toekomst hun werk goed te kunnen laten uitvoeren.