Tesla gaat bestaande auto's van Full Self-Driving Computer voorzien

Tesla gaat al verkochte auto's van nieuwe computerhardware voorzien. Wie full self-driving heeft afgenomen kan de upgrade zonder kosten tegemoet zien. Dat heeft Tesla-topman Elon Musk bekendgemaakt.

Voortaan gaat de computerupgrade voor Autopilot Hardware 3.0 'Full Self-Driving Computer' heten en deze komt zonder verdere kosten beschikbaar voor klanten die de fsd-upgrade voor uitgebreide Autopilot-ondersteuning hebben afgenomen. Die upgrade kost voortaan 2000 dollar in plaats van 5000 dollar maakte Musk begin maart bekend. Bestaande auto's komen pas in aanmerking voor de upgrade als de software geoptimaliseerd is voor de nieuwe hardware.

Ook benadrukte Elon Musk dat alleen de computer vervangen moet worden, niet de sensoren en bedrading. Veel details over het nieuwe platform zijn nog niet bekend, maar dit zou veel krachtiger worden en de mogelijkheden voor autonoom rijden flink uitbreiden.

Het lijkt erop dat het computingplatform over een door Tesla zelf ontworpen neural net accelerator gaat beschikken, beschreef Electrek eerder. Tesla heeft diverse chiparchitecten in dienst genomen voor het hardwareplatform. Apples voormalige chiparchitect Peter Bannon leidt het team maar ook diverse voormalige AMD-ingenieurs zijn bij Tesla in dienst.