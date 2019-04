Intel ontslaat 'honderden' medewerkers

Intel heeft een ontslagronde gehad, zo heeft het bedrijf bevestigd. Het bedrijf meldt niets over het aantal medewerkers die door de reorganisatie worden getroffen, maar volgens ingewijden gaat het om honderden in de VS en Costa Rica.

De reorganisatie zou niet zozeer bedoeld zijn om kosten te verlagen door tegenvallende resultaten, maar meer om het beheer van interne technische systemen te vereenvoudigen. In het verleden had Intel hiervoor overeenkomsten met verschillende partijen, maar nu zou het bedrijf dat onderbrengen bij het Indiase it-bedrijf Infosys. Dat staat in een interne memo die The Oregonian in handen kreeg. Die site schrijft vaker over interne Intel-aangelegenheden. Oregon is een van Intels grootste standplaatsen, met zo'n 20.000 medewerkers. Intel zou door de vereenvoudiging van het it-beheer onder andere minder managers nodig hebben om dit te overzien.

Intel bevestigt dat er ontslagen zijn gevallen. "Veranderingen in ons personeelsbestand worden doorgevoerd op basis van wat nodig is voor onze business. Dat evalueren we continu." Aantallen wil Intel niet noemen maar volgens The Oregonian gaat het om honderden medewerkers op verschillende locaties in de VS en een administratieve afdeling in Costa Rica. Het zou zelfs om een van de grootste ontslagrondes sinds 2016 gaan. Toen schrapte het chipbedrijf in totaal 15.000 banen.

Tegelijkertijd neemt Intel weer mensen aan in verband met de expansie van fabrieken in Ierland, Israël en Oregon in de VS. Eind 2018 had Intel 107.400 medewerkers in dienst.