Voormalig topvrouw van AMD gaat aan de slag bij gpu-divisie van Intel

Intel heeft een voormalige topvrouw van AMD ingehuurd voor zijn gpu-divisie. Masooma Bhaiwala gaat bij de chipfabrikant aan de slag als 'vice-president discrete gpu-soc's'. Hiermee gaat ze aan de slag met Intels aankomende Xe-gpu's voor datacenters en high-performance computing.

Bhaiwala is sinds december in dienst bij Intel, ontdekte CRN. Ze werkte bij AMD als corporate vice president en was betrokken bij de ontwikkeling van semi-custom gpu's voor consoles, alsmede semi-custom apu's en asic-ontwerpen. Voordat ze in 2004 bij AMD aan de slag ging, werkte ze onder andere bij Sun Microsystems en Digital Equipment Corp.

Bhaiwala laat aan CRN weten dat ze bij Intel aan de slag gaat als vice-president van discrete gpu-soc's. Ze maakt hiervoor deel uit van Intels Graphics and Throughput Computer Hardware Engineering-divisie, die op zijn beurt onder de Intel Architecture, Graphics en Software-groep valt. Bij deze bedrijfstak staat Raja Koduri aan het roer, die voorheen ook werkte bij AMD als topman van het Radeon-bedrijfsonderdeel.

Intel heeft al meerdere voormalige AMD-medewerkers aangenomen, waaronder Mark Hirsch, Joseph Facca, Balaji Kanigicherla en Jim Keller. Die laatstgenoemde heeft onder andere gewerkt aan AMD's Zen-architectuur. Ook nam Intel eerder deze maand Gary Patton van GlobalFoundries in dienst. Hij werkte onder andere aan 7nm-procedés en kleiner. GlobalFoundries stopte in 2018 echter met het ontwikkelen van deze procedés.

Intel werkt al enkele jaren aan eigen gpu's. In 2020 wil Intel bijvoorbeeld een Xe-videokaart voor gamers uitbrengen, maar daarnaast werkt het ook aan gpu's voor andere gebruikerscenario's. Zo onthulde Intel eerder dit jaar zijn Ponte Vecchio-gpu voor datacenters en supercomputers, die gebaseerd is op 7nm-chiplets. Het is nog niet officieel bekendgemaakt wanneer deze specifieke gpu's uit moeten komen, maar naar verwachting zal dit in 2021 gebeuren. De gpu moet in ieder geval gebruikt worden in de Aurora-supercomputer, die in 2021 uitkomt.