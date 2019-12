Flickr vraagt gebruikers betaald abonnement te nemen om site in leven te houden

SmugMug, de eigenaar van fotodeelsite Flickr, heeft Flickr-gebruikers en -abonnees in een brief laten weten dat de website meer geld nodig heeft om in leven te blijven. Het bedrijf vraagt gebruikers om er meer geld in te pompen via het afnemen van een Pro-abonnement.

Don MacAskill, de ceo van SmugMug, zegt in de brief dat zijn bedrijf niet op de huidige manier met Flickr kan doorgaan, omdat er nog altijd verlies wordt gedraaid. Dat schrijft onder meer TechCrunch, die de brief in handen heeft gekregen en integraal heeft gepubliceerd. MacAskill zegt dat hij niet naar donaties aan het vissen is en dat elk Flickr Pro-abonnement 'direct bijdraagt om Flickr in leven te houden'. Een dergelijk abonnement kost 50 dollar per jaar, al wordt zo'n jaarabonnement nu ook met een tijdelijke korting van 25 procent aangeboden.

Hoe hoog de nood bij Flickr is, maakt MacAskill niet precies duidelijk en ook zegt hij niets over hoeveel zijn bedrijf in april vorig jaar heeft betaald voor de toenmalige overname van Flickr. De ceo zegt dat Flickr al veel minder geld verliest dan voorheen, wat mede te danken zou zijn aan 'honderdduizenden loyale Flickr-leden die een Flickr Pro-abonnement hebben genomen'. Maar de inkomsten zijn volgens hem nog niet hoog genoeg. Hij stelt dat er meer Flickr Pro-leden nodig zijn om het schip drijvende te houden en dat Flickr niet langer kan doorgaan als het verliesgevend blijft.

De ceo omschrijft de overname van Flickr als een 'groot risico', maar dat SmugMug vorig jaar toch instapte en daarmee 'Flickr heeft gered'. MacAskill zegt dat hij met SmugMug niet kon aanzien dat Flickr zou verdwijnen en dat hij de website niet kocht vanuit de verwachting dat het een melkkoe zou zijn. 'In tegenstelling tot platforms als Facebook, hebben we de website ook niet gekocht om inbreuk op je privacy te maken en je data te verkopen. We kochten het, omdat we van fotografen en fotografie houden', aldus MacAskill.

Volgens de SmugMug-ceo heeft Flickr meer dan 100 miljoen accounts, maar daaronder bevinden zich in zijn ogen te weinig betalende gebruikers. Flickr was ook voor de overname al bezig om gebruikers te stimuleren een Pro-account te nemen, bijvoorbeeld door de niet-handmatige uploadtool alleen nog beschikbaar te stellen voor deze betalende leden. Begin dit jaar begon de website met het verwijderen van foto's van gratis accounts, als die meer dan duizend afbeeldingen bevatten. Gebruikers van die accounts konden de overtallige foto's downloaden of een betaald account nemen, waarbij die limiet niet geldt. Tot november vorig jaar hadden gratis accounts een terabyte voor de foto-opslag, maar dat werd aangepast naar een limiet van duizend foto's.