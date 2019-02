Flickr start met verwijdering van overtallige foto's van gratis accounts

Flickr begint dinsdag 5 februari met het verwijderen van foto's van gratis accounts, als die accounts collecties van meer dan duizend afbeeldingen bevatten. Gebruikers kunnen overtallige foto's downloaden of een betaalde account nemen.

Gebruikers van de gratis versie van de fotodienst met een grote collectie lopen vanaf dinsdag het risico dat Flickr foto's verwijdert om collecties terug te brengen naar de limiet van duizend foto's. De dienst start met het verwijderen van de oudste foto's en werkt vanaf daar naar het schrappen van nieuwere foto's.

Flickr maakte in november vorig jaar bekend dat het zijn aanbod ging wijzigen. Die mededeling volgde op een overname door fotodeelsite SmugMug, in april vorig jaar. Tot november hadden gratis acounts een terabyte voor het stallen van foto's, maar Flickr beperkt dat sindsdien tot duizend foto's. Gebruikers kunnen vanaf 8 januari dat aantal niet meer overschrijden. De maatregel is bedoeld om meer klanten over te laten stappen op een betaald account. Afnemers van een Pro-account van 50 dollar krijgen ongelimiteerde opslag.

Flickr biedt de optie foto's te downloaden als bundel in een zip-bestand, maar het maximum ligt daarbij op vijfhonderd foto's. Enkele gebruikers op het forum van de dienst geven aan dat dit langzaam gaat of in zijn geheel niet lukt, omdat veel mensen nog op het laatste moment bezig zouden zijn hun fotomateriaal veilig te stellen. Enkele apps voor exporteren vanaf Flickr, zoals Gather en Adios for Flickr, spelen sinds november in op de wens van gebruiker hun foto's te behouden.