Flickr laat alleen betalende gebruikers nog nsfw-foto's delen

Flickr gaat voortaan alleen toestaan dat gebruikers met een betaald Flickr Pro-account naaktfoto's en seksueel getinte afbeeldingen delen. Wie als gratis gebruiker foto's plaatst die als moderate of restricted bestempeld worden, riskeert verwijdering van deze afbeeldingen.

Alex Seville, topman van Flickr, kondigt twee wijzigingen in het beleid van de fotodeeldienst aan. Zo krijgen alleen Flickr Pro-gebruikers de mogelijkheid om afbeeldingen die het veiligheidsniveau restricted of moderate hebben te delen. Flickr hanteert het veiligheidsniveau moderate voor afbeeldingen met 'gedeeltelijk naakt zoals borsten en billen', en restricted voor 'frontaal naakt en seksuele handelingen'. Gebruikers kunnen zelf hun foto's van deze aanduidingen voorzien zodat Flickr ze als zodanig kan filteren.

De stap betekent ook dat gratis accounts geen restricted of moderate afbeeldingen meer kunnen delen. Wie als gratis gebruiker toch afbeeldingen met dit veiligheidsniveau heeft, riskeert verwijdering van de bestanden, aldus Seville. Daarnaast komt er voor gratis gebruikers een limiet wat betreft niet-publieke foto's. Ze kunnen nog slechts vijftig foto's als privé markeren of alleen voor vrienden en familie beschikbaar maken. Volgens Seville stelt de stap Flickr in staat een publieke fotodienst in stand te houden en zich tegelijkertijd beter op Pro-klanten te richten.

Flickr heeft al jaren moeite om voldoende inkomsten te vergaren. In 2018 werd de dienst overgenomen door SmugMug. Een jaar later vroeg het bedrijf gebruikers om een betaald abonnement te nemen om het hoofd boven water te kunnen houden. Gebruikers met een gratis account kunnen collecties van maximaal duizend afbeeldingen maken; voorheen was dat nog 1 terabyte.