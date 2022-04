Google Foto's kan losse fotoalbums overzetten naar Flickr en OneDrive

Google maakt het voor Foto's-gebruikers nu mogelijk om losse fotoalbums over te zetten naar de concurrerende opslagdiensten Microsoft OneDrive en Flickr. Voorheen konden gebruikers alleen hun gehele Foto's-bibliotheek overzetten naar de diensten.

Het overzetten van de losse fotoalbums geeft gebruikers volgens Google meer controle over wat ze met hun data kunnen doen. Zo kunnen gebruikers ervoor kiezen om specifieke albums extra te back-uppen naar een andere opslagdienst. Een ander voordeel is in situaties waarbij de Foto's-bibliotheek van de gebruiker groter is dan de beschikbare opslagcapaciteit bij de dienst waarnaar de afbeeldingen worden geëxporteerd. In die gevallen zou Google zelf besluiten welke foto's wel of niet overgezet worden. Nu kan de gebruiker dat zelf bepalen, door te kiezen welke albums overgezet moeten worden.

Het overzetten van de losse fotoalbums is onderdeel van Takeout, waarmee gebruikers data kunnen exporteren van Google-producten zoals Gmail, Drive en Foto's. Gebruikers hanteren Takeout volgens Google onder meer om data te back-uppen, een overzicht te krijgen van wat er in een account is, of om data te kunnen verplaatsen zonder dat deze eerst gedownload hoeft te worden. Ook kunnen gebruikers hiermee een nieuwe dienst makkelijker uitproberen en zijn ze bij het overzetten niet beperkt door een mogelijke datalimiet van hun internetverbinding.

Takeout is mogelijk dankzij het Data Transfer Project, een initiatief van Google, Facebook, Microsoft en Twitter. Met dit initiatief willen de techbedrijven ervoor zorgen dat gebruikers hun data makkelijker kunnen verplaatsen tussen verschillende diensten. Er zijn maandelijks twee miljoen exports via Takeout, met ruim 200 miljard geëxporteerde bestanden in 2019.

Op Reddit klagen iOS-gebruikers overigens over hoe de Google Foto's-app omgaat met toestemming tot de fotobibliotheek. Tijdens de iOS14-bètaversie was het mogelijk om Google Foto's te gebruiken met selectieve toegang tot de fotobibliotheek. Sinds het uitkomen van de volledige release, kan dat echter niet. Gebruikers krijgen dan de melding dat de Foto's-app alleen te gebruiken is als Google toestemming heeft om de volledige fotobibliotheek van de gebruikers te kunnen zien. Waarom Google hiervoor heeft gekozen, is niet duidelijk.