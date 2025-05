Google belooft overdragen van data naar externe diensten te vergemakkelijken

Google belooft het makkelijker te gaan maken om gebruikersgegevens van Google-diensten over te dragen naar diensten van derden. Dat doet het bedrijf om tegemoet te komen aan zorgen van de Italiaanse markttoezichthouder. Die vond dat dat te moeilijk was en de concurrentie zou kunnen hinderen.

De Italiaanse toezichthouder AGCM vond dat het momenteel te lastig is voor gebruikers om hun data uit Googles diensten te halen en te delen met diensten van derden. Daarom stelde deze een antitrustonderzoek in. De AGCM noemde specifiek de diensten Google Maps, Android en Gmail. Als voorbeeld van een externe dienst werd Weople genoemd. Die richt zich onder meer op dataportabiliteit en het beheer van privacyrechten bij diverse diensten. Weoples moederbedrijf stelde de toezichthouder op de hoogte van dit probleem, omdat het van mening was dat de huidige mogelijkheden om data over te dragen onnodig complex zijn.

De AGCM laat nu echter weten dat Google tegemoet is gekomen aan de zorgen van de toezichthouder en stappen gaat zetten om de data-interoperabiliteit te verbeteren. Ten eerste belooft Google maatregelen te treffen in zijn Takeout-dienst, waarmee gebruikers hun eigen data kunnen downloaden, die het mogelijk moeten maken om data makkelijker te exporteren naar diensten van derden.

Zo moeten externe partijen een link in hun eigen diensten kunnen embedden waarmee het Takeout-proces voor een groot deel geautomatiseerd wordt. Ook kunnen de diensten kiezen naar welke ondersteunde cloudopslagdienst de gegevens gestuurd worden. De gebruikersdata moet daarnaast beschikbaar komen in een enkel bestand en in een door machines leesbaar formaat. Ook komt Google met gedetailleerde documentatie in een poging om de Takeout-gegevens begrijpelijker en dus bruikbaarder te maken.

Daarnaast belooft Google een geheel nieuwe api te ontwikkelen waarmee ontwikkelaars van externe diensten direct toegang kunnen krijgen tot gegevens van eindgebruikers op Google Zoeken en YouTube. Dit moeten de eindgebruikers overigens zelf aanvragen. Deze api moet in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar komen, maar al in oktober kunnen externe partijen voortijdig toegang krijgen. Volgens de AGCM zijn deze maatregelen voldoende om de zorgen over het hinderen van concurrentie weg te nemen.