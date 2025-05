Samsung Galaxy SmartTag 2-foto duidt op langwerpiger ontwerp en groter gat

Er is een referentiefoto van de tweede iteratie van de Samsung Galaxy SmartTag verschenen in een FCC-keuring. Daaruit blijkt dat de bluetoothtracker, die bedoeld is om spullen mee terug te vinden, een stuk langwerpiger is dan de eerste versie.

De Samsung Galaxy SmartTag 2 heeft op basis van de referentiefoto in de FCC-listing naast een langwerpig ontwerp, verhoudingsgewijs ook een veel groter sleutelhangergat dan de eerste versie uit 2021. Hoewel het apparaatje op het oog een groter formaat heeft dan de eerste versie, zijn er geen afmetingen bekend. Het is dus onduidelijk of dat ook daadwerkelijk zo is.

De FCC-listing bevestigt verder dat het apparaatje, met modelnummer EI-T5600, ondersteuning krijgt voor Bluetooth Low Energy en ultrawideband. Laatstgenoemde was tot dusver enkel beschikbaar voor de SmartTag+-tracker. Het is onduidelijk of er ditmaal naast het basismodel ook een geavanceerdere versie beschikbaar komt. Samsung heeft het bestaan van de SmartTag 2 nog niet bevestigd.

De FCC-referentiefoto van de Galaxy SmartTag 2 (links) vergeleken met de eerste SmartTag