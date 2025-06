Android en iOS krijgen manieren om ongewenste bluetoothtrackers op te sporen

Android en iOS krijgen in toekomstige versies beide manieren om ongewenste bluetoothtrackers te signaleren, op te sporen en uit te schakelen. Dat hebben Google en Apple bekendgemaakt. Dat moet misbruik van bluetoothtrackers voor stalking tegengaan.

AirTag

Google en Apple hebben een draft van een specificatie voor bluetoothtrackers online gezet. Die draft schrijft onder meer voor dat een bluetoothtracker, zoals een Apple AirTag, Tile of Samsung SmartTag, de mogelijkheid moet hebben dat niet-eigenaren een geluid kunnen afspelen om hem te vinden. Dat geldt alleen voor kleine trackers. Trackers ingebouwd in bijvoorbeeld fietsen hoeven dat niet te kunnen.

Apple en Google zijn de initiatiefnemers, maar Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security en Pebblebee hebben ook steun geuit voor de komende standaard die vooralsnog 'Detecting Unwanted Location Trackers' heet. Google en Apple verzamelen nu feedback en hopen eind dit jaar met een definitieve versie te komen.

De standaard moet stalking door middel van bluetoothtrackers tegengaan. Dat gebeurt onder meer door het besturingssysteem een signaal te laten geven als er een tijdje een tracker van een ander bij een apparaat in de buurt is. Vervolgens is de tracker op te sporen en uit te schakelen. Het is niet voor het eerst dat Google en Apple samen een bluetoothfunctie in hun besturingssystemen bouwen. Dat gebeurde ook in 2020 voor coronabluetoothapps.