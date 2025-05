Apple laat gebruikers met bètafunctie locatie van AirTag delen met link

Apple AirTag-gebruikers kunnen met de iOS 18.2-bètaversie een link aanmaken die de locatie van de AirTag laat zien. Zo kunnen bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen de locatie van een verloren voorwerp vinden. De links verlopen na een week.

Gebruikers kunnen binnen de Find My-app op de iPhone, iPad of Mac een link aanmaken met de Share Item Location-functie, schrijft Apple. Deze link toont in de internetbrowser de locatie van de AirTag op een interactieve kaart. De website ververst automatisch als er een nieuwe locatie is en laat ook timestamps zien. De functie stopt als gebruikers hun voorwerp weer hebben gevonden. Gebruikers kunnen het delen ook handmatig stoppen. Na een week stopt het delen automatisch.

Apple richt met de functie op derden, vooral luchtvaartmaatschappijen. Het bedrijf gaat samenwerken met meer dan vijftien maatschappijen, waaronder KLM, om het delen van de link onderdeel te maken van hun klantenservice. Zo kunnen die maatschappijen met de locatielink koffers vinden die kwijt of vertraagd zijn. Apple heeft afspraken gemaakt met deze maatschappijen om de privacy te waarborgen, zoals dat alleen een beperkt aantal werknemers de link mag inzien. Deze werknemers moeten ook inloggen met een Apple Account of een e-mailadres van de luchtvaartmaatschappij. Share Item Location komt 'binnenkort' uit voor alle gebruikers met een iPhone XS of nieuwer.