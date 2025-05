Hoe goed is Googles Find My-netwerk?

Vergeetachtige Android-gebruikers hoeven niet langer met afgunst naar Apple-gebruikers te kijken, want sinds kort heeft ook Google een eigen 'Find my'-netwerk, waarmee de locatie van kleine tags bepaald kan worden. Het is Googles versie van Apples AirTag-netwerk, dat op zijn beurt weer is afgekeken van onder meer de Tile-trackers. Dat ook Google nu een dergelijk netwerk heeft, is goed nieuws, want met miljarden Android-apparaten over de hele wereld heeft het de potentie om het best dekkende netwerk van de techindustrie te worden.

Waar Apple met de AirTag een tracker onder eigen naam uitbrengt, doet Google dat niet. Het bedrijf werkt voor de launch samen met externe partijen, waaronder Chipolo, Pebblebee en Motorola. Van dat eerste bedrijf zijn de trackers inmiddels in de Benelux te koop in de vorm van de ronde Chipolo ONE Point en de Chipolo Card Point, in creditcardformaat. Die ronde is het goedkoopst en heeft een adviesprijs van 34,95 euro voor een enkele of 94,99 euro voor een 4-pack. Daarmee zijn ze goedkoper dan Apples AirTags, waarvan een los exemplaar 39,99 euro en een 4-pack 129 euro kost. Daar moet wel bij gezegd worden dat het aanbod van thirdpartytags voor Apples netwerk behoorlijk groot is en je voor minder dan 10 euro al een alternatief exemplaar hebt.

En Tile en SmartTags dan? We richten ons in dit artikel op Googles nieuwe netwerk en zetten dat af tegen een benchmark, het netwerk van Apple, dat bekendstaat om zijn goede dekking. Dit is geen vergelijking van alle verschillende netwerken die er zijn, zoals dat van Tile en Samsung. Daar schreven we eerder een artikel over.

De Chipolo ONE Point is wat groter dan een AirTag en oogt met zijn volledig kunststof behuizing wat goedkoper dan de deels metalen tracker van Apple. Fijn is dat de Chipolo een oogje heeft waarmee hij bijvoorbeeld bevestigd kan worden aan een sleutelbos, terwijl je daarvoor bij Apples tracker een buitensporig duur hangertje moet kopen. Beide bevatten ze een speaker die geluid kan maken om de tag te lokaliseren en beide worden gevoed door een vervangbare CR2032-knoopcel, die een jaar moet meegaan.

De AirTag heeft wel nog een paar extra's, zoals een IP67-rating, wat betekent dat hij ook werkt als hij maximaal een half uur ondergedompeld is in water, terwijl de IPX5-rating van de Chipolo alleen garandeert dat hij blijft werken als er water overheen stroomt. Ook beschikt de AirTag over ultrawideband, waardoor je hem heel precies kunt lokaliseren, handig voor als je je sleutelbos binnenshuis kwijt bent. De Chipolo moet het enkel doen met het bluetoothsignaal. In de praktijk is dat geen ramp; als je binnen bluetoothbereik bent en vervolgens de speaker van de Chipolo activeert, zul je hem geheid vinden. De nog uit te komen tag van Motorola zal wel uwb ondersteunen.

Hoe goed deze tags werken, valt of staat bij de kwaliteit van het trackingnetwerk. Daarom hebben we de afgelopen weken setjes van beide trackers in verschillende omstandigheden getest om zo te achterhalen hoe Googles kersverse netwerk zich verhoudt tot de volwassenere versie van Apple.