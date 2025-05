Google stelt uitgebreide Find My Device-netwerk dat met bluetooth werkt uit

Googles verbeterde Find My Device-netwerk komt niet deze zomer uit, zoals eerder aangekondigd. Het bedrijf wil wachten tot Apple verbeterde antistalkingsmaatregelen heeft geïmplementeerd. Het nieuwe Find My Device-netwerk moet met bluetooth werken, niet alleen met wifi.

Het huidige Find My Device-netwerk laat gebruikers apparaten vinden met een internetverbinding, maar in mei dit jaar kondigde Google aan aan een verbeterd netwerk te werken. Dit netwerk moet crowdsourced en met bluetooth werken, vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld Apple en Samsung al langer aanbieden. Bluetoothtrackers van onder meer Tile, Chipolo en Pebblebee krijgen ondersteuning voor dit netwerk, evenals bestaande audioapparaten als Pixel Buds en Sony-koptelefoons.

Bij introductie gaf Google aan dat dit netwerk deze zomer uit zou komen, maar Google zegt nu dat dit wordt uitgesteld. Het bedrijf wil voorkomen dat mensen anderen kunnen stalken met bluetoothtrackers. Google en Apple kondigden eerder aan dat er een gezamenlijke specificatie komt om ongewenste bluetoothtrackers van derden te kunnen detecteren en deze een geluid te laten afspelen.

In mei, bij Googles aankondiging van het vernieuwde Find My Device-netwerk, was al bekend dat de specificatie van dit systeem om ongewenste trackers op te sporen pas eind dit jaar klaar zou zijn. Google zegt echter nu te willen wachten met het verbeterde Find My Device-netwerk, tot Apple 'verbeterde beveiligingen' heeft ingebouwd in iOS. Vermoedelijk doelt het bedrijf hierbij op de mogelijkheid om Find My Device-producten van Google te kunnen vinden met iPhones. Het is niet duidelijk wanneer Google verwacht het verbeterde netwerk alsnog uit te kunnen brengen.

Los van het uitstel van het verbeterde Find My Device-netwerk, meldt Google dat Android-telefoons vanaf versie 6.0 vanaf deze maand ongewenste bluetoothtrackers kunnen scannen. Gebruikers krijgen een notificatie als zij een onbekende bluetoothtracker bij zich hebben die gescheiden is van zijn eigenaar, die dus mogelijk wordt gebruikt om iemand te stalken. Met de notificatie kunnen gebruikers een kaart zien van waar de tracker heeft gereisd en kunnen ze de tracker een geluid laten afspelen. De eigenaar van de tracker weet dan niet dat de tracker geluid heeft gemaakt.

Dit systeem werkt onder meer met Apple AirTags. Gebruikers kunnen met deze functie handmatig scannen naar onbekende trackers en krijgen informatie over hoe ze gevonden trackers kunnen uitschakelen.