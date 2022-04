Google gaat mogelijk crowdsourcenetwerk gebruiken voor Find My Device in Android

Een bèta van Google Play Services bevat verwijzingen naar het gebruik van apparaten als smartphones voor de Find My Device-functie in Android. Dat wijst erop dat Google net als Apple en Samsung een netwerk wil opzetten met apparaten van gebruikers.

In de nieuwe versie van Google Play Services staat: "Sta toe dat je telefoon ingezet kan worden om jouw apparaten en die van anderen te lokaliseren" en ook is er een string toegevoegd die verwijst naar een Find My Device-netwerk. XDA-Developers ontdekte dat na een teardown.

De huidige Find My Device-functie van Android werkt op basis van gps en netwerkverbindingen. Een toestel kan gevonden worden als het verbinding heeft met bijvoorbeeld een wifinetwerk. Apple gebruikt voor zijn Find My-netwerk ook iPhones van gebruikers. Dat kan gebruikt worden om apparaten en AirTags te lokaliseren. Samsung gebruikt dit ook voor zijn SmartTags.

Uit de bewoording in Google Play Services lijkt op te maken dat gebruikers het crowdsourcenetwerk voor het lokaliseren van apparaten alleen kunnen gebruiken als ze de functie aanzetten en daar zelf dus ook onderdeel van zijn. Of en wanneer Google daadwerkelijk van plan is de functie in te voeren, is nog niet bekend.