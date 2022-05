Samsung introduceert Galaxy SmartTag+ met uwb en AR-functie

Samsung heeft de Galaxy SmartTag+ aangekondigd, een sleutelhangertracker die ondersteuning heeft voor Bluetooth Low Energy en ultrawideband. Deze uwb-chip maakt het mogelijk de tracker te vinden met een AR-functie. Het bedrijf meldt nog geen beschikbaarheid voor Europa.

De SmartTag+ is een eerder aangekondigde uitgebreidere versie van de SmartTag. De reguliere tracker heeft al ondersteuning voor BLE, de +-variant heeft daarnaast de uwb-chip. De twee trackers verschillen qua uiterlijk niet en hebben beide de tekst Galaxy SmartTag op het apparaat staan.

Dankzij de ondersteuning van uwb moet de SmartTag+ nauwkeuriger te lokaliseren zijn. Deze SmartTag+ is ook vindbaar met de AR Finder-functie binnen de SmartThings-app. Gebruikers zien in die app met groene bolletjes over het camerabeeld heen waar de sleutelhanger zich ongeveer bevindt. Daarnaast worden er pijlen weergegeven die de richting en afstand naar de tracker laten zien. Voor de uwb- en AR-ondersteuning is wel een Samsung-smartphone met uwb-chip nodig. Onder meer de Galaxy S21+, S21 Ultra, Note20 Ultra en Z Fold2 hebben zo'n uwb-chip.

Net als de reguliere SmartTag is de SmartTag+ werkt de tracker met de SmartThings-app. Wanneer een gebruiker een SmartTag kwijt is, kan deze gebruiker dit opgeven binnen de app. Galaxy-apparaten die meewerken aan de SmartThings-app kunnen dan zoeken naar de tracker. Wordt de tracker gevonden door de smartphones en tablets, dan krijgt de eigenaar een notificatie. Deze communicatie is volgens Samsung versleuteld. Gebruikers kunnen via de SmartThings-app hun tracker ook geluid laten maken om deze makkelijker te kunnen vinden.

Samsung zegt dat de SmartTag+ vanaf 16 april geleidelijk beschikbaar zal komen en noemt de Verenigde Staten specifiek als markt. Daar krijgt de tracker een adviesprijs van 40 dollar, tien dollar meer dan de reguliere SmartTag. Die kost in België en Nederland 30 euro, vermoedelijk gaat de SmartTag+ in deze landen ook 40 euro kosten.