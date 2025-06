Google werkt aan ondersteuning ultrawideband in ChromeOS

Google zou ondersteuning voor ultrawideband aan ChromeOS willen toevoegen. Dat menen ontwikkelaars die wijzigingen aan de broncode van het besturingssysteem kunnen inkijken. Volgens hen zou Google verschillende implementaties van de technologie aan het uittesten zijn.

Google zou volgens de redactie van Chrome Unboxed de draadloze technologie willen inzetten om bijvoorbeeld rechtstreekse verbindingen tussen Chromebooks mogelijk te maken, rechtstreekse koppelingen tussen Chromebooks en telefoons tot stand te brengen en verbindingen met meerdere apparaten tegelijkertijd te creëren.

De code voor deze use cases is teruggevonden in Chrome Gerrit, een webplatform waarmee Chromium-code wordt gecontroleerd en wordt aangepast voordat die aan de Chromium-browser en ChromeOS wordt toegevoegd. Chrome Unboxed stelt dat het om tests gaat en dat men niet kan afleiden wanneer er daadwerkelijke ondersteuning komt voor ultrawideband.

Ultrawideband maakt gebruik van radiotechnologie. De tech werkt op een hogere frequentie dan bluetooth en hierdoor kan de uwb-chip nauwkeuriger bepalen hoe ver een ander apparaat met ultrawideband verwijderd is. Uwb werkt op een frequentie tussen ongeveer 6GHz en 8GHz. Ter vergelijking: wifi en bluetooth zitten op 2,4GHz, wifi via 802.11n of 802.11ac kan ook werken op 5GHz en 802.11ax sinds de Wi-Fi 6e-uitbreiding ook op 6GHz. Netwerken voor mobiel internet als 4G en 5G zitten op 0,7GHz tot 2,6GHz, al liggen mmWave-frequenties wel boven die van uwb: 23GHz tot 39GHz. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de technologie.