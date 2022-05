Ultrawideband-chip in iPhones is vanaf volgend jaar te gebruiken als autosleutel

Apple gaat de U1-chip in zijn iPhones inzetten als digitale autosleutel. Dat werkt in combinatie met auto's die zijn voorzien van CarPlay. Ook moeten auto's hardwarematige ondersteuning hebben. Vanaf dit jaar kunnen iPhones met nfc gebruikt worden als digitale sleutel.

De 2021-modellen van de BMW 5-serie, die volgende maand uitkomen, ondersteunen CarKey, ofwel het gebruik van een iPhone of Apple Watch als digitale sleutel. Dat werkt met nfc en de sleutel wordt opgeslagen in de beveiligde chip van het toestel. Gebruikers kunnen een digitale sleutel kopiëren en die vervolgens delen via iMessage, om zo een ander toegang te geven tot de auto. Het is mogelijk om daarbij restricties op te leggen bij het gebruik.

Gebruikers kunnen Express Mode kiezen, daarbij is de digitale autosleutel te gebruiken zonder dat er een bevestiging via Face ID nodig is. De nieuwe functie komt naar iOS 14, maar wordt ook toegevoegd aan iOS 13.

In de toekomst wil Apple de U1-chip gebruiken in plaats van nfc, het is dan niet nodig om de iPhone tegen de deurklink van de auto aan te houden, omdat deze ultrawideband-chip kan communiceren over langere afstanden. Apple werkt hiervoor samen met het CarConnectivity Consortium. Welke merken de U1-chip gaan ondersteunen, is nog niet bekend. Apple zegt dat er vanaf volgend jaar auto's uitkomen die de functionaliteit bieden. De U1-chip zit al in de iPhone 11-modellen.