Samsung Galaxy Note 20 Ultra heeft ultrawidebandchip van NXP

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is de eerste Android-smartphone met een uwb-chip en die is afkomstig van het Nederlandse NXP. Samsung wil de chip inzetten voor Nearby Share en om gebruikers met hun telefoon deuren van auto's of een huis te laten openen.

De ultrawidebandchip gebruikt radiotechnologie en maakt zeer nauwkeurige locatiebepaling mogelijk, met 'ruimtelijk inzicht'. Apple integreerde soortgelijke techniek al in zijn iPhone 11-serie met de U1-chip, die de fabrikant zelf maakt. De uwb-chip van NXP zit alleen in de Galaxy Note 20 Ultra en niet in de reguliere Note 20. Andere Android-smartphones met ultrawideband zijn er nog niet.

Samsung toont in een eigen promofilmpje dat het de ultrawidebandtechniek gaat inzetten voor de Nearby Share-functie van Google. In de toekomst moet het ook mogelijk worden om deuren van bijvoorbeeld auto's of een huis te openen met de draadloze techniek. Daarvoor moet in het slot ook een uwb-chip zitten. BMW gaat in 2021 zijn modellen uit de 5-serie voorzien van die techniek, voor samenwerking met Apples CarKey-systeem. Samsung heeft nog geen samenwerkingen met autofabrikanten aangekondigd.

De chip die Samsung gebruikt is de NXP SR100T, die wordt door de fabrikant aangeduid als secure fine ranging chipset en combineert nfc met ultrawindebandtechnologie en een secure element. De uwb-chipset werkt op 6 tot 9GHz met 500MHz bandbreedte per kanaal. Volgens NXP levert de chip een zeer hoge nauwkeurigheid. Als er geen zicht is tussen de sensoren kan de locatie tot op ongeveer 10 centimeter nauwkeurig bepaald worden. Met line of sight kan ook de hoek van het verbonden object tot op zo'n 3 graden nauwkeurig worden bepaald.

Zowel Samsung als NXP zijn medeoprichters van het FiRa Consortium, dat vorig jaar is opgericht om de ontwikkeling en interoperabiliteit van de ultrawidebandtechniek te promoten. Tot dusver hebben andere fabrikanten van Android-smartphones nog geen toestellen met uwb-chip aangekondigd.