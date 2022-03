Google brengt Nearby Share uit voor Chromebooks

Google heeft de deelfunctie Nearby Share uitgebracht voor ChromeOS. Gebruikers met Chromebooks kunnen daarmee onderling bestanden uitwisselen met andere gebruikers, zowel van andere Chromebooks als Android-toestellen.

Nearby Share is Googles protocol voor het uitwisselen van berichten en bestanden, vergelijkbaar met Apples AirDrop. Nearby Share herkent apparaten in de buurt met bluetooth, en kan vervolgens bestanden overbrengen via bluetooth of Bluetooth-LE, WebRTC of wifi-direct. Nearby Share kiest zelf welk protocol het beste past. Google schrijft dat gebruikers bestanden kunnen delen met andere Chromebooks in de buurt, maar ook met Android-apparaten die de feature ondersteunen.

Google bracht Nearby Share in februari al uit voor Android-smartphones. Het bedrijf zei toen al dat 'later in 2021' ook Chromebooks ondersteund zouden worden. Nog niet alle smartphones ondersteunen Nearby Share; dat zijn nu nog vooral Pixels en verschillende Samsung-telefoons, maar Google voegt er steeds meer toe. De functie komt daar binnen via Play Services.