Firefox 89 met nieuw Proton-ontwerp is uit

Mozilla heeft Firefox 89 uitgebracht. Het is de eerste versie van de browser met een nieuw ontwerp. Die ui, met de naam Proton, heeft veel strakkere toolbars en menu's met meer spacing. Ook breidt de browser de cookieblocker Total Cookie Protection uit naar de privémodus.

Mozilla rolt de nieuwe browser uit voor desktop- en mobiele gebruikers. De browser heeft een vernieuwd ontwerp waar het al sinds begin dit jaar aan werkt. Met name de nieuwe adresbalk en de toolbar vallen daarbij op. De url-balk bevat minder iconen en informatie, en de tabbladen 'zweven' voortaan bovenaan in de browser.

De menustructuur is ook aangepakt. Mozilla heeft verschillende menu-opties samengevoegd om de instellingen overzichtelijker te maken. Ook heeft de browser overal nieuwe iconen, een andere typografie, en is er meer spacing in de hele browser te zien.

Ook qua functionaliteit heeft Firefox 89 een paar veranderingen. Zo worden autoplay-video's standaard uitgezet, en nemen notificaties van websites minder plaats in. Mozilla voert ook Total Cookie Protection door in de privémodus. Die bestaat al sinds Firefox 86, maar in incognito moesten gebruikers dat handmatig inschakelen. Met Total Cookie Protection worden trackingcookies die gebruikers over verschillende websites volgen in een silo geplaatst waarmee ze niet meer kunnen zien welke websites een gebruiker bezoekt.