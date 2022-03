Nederlandse datingsite Relatieplanet stopt per 1 juli

De Nederlandse datingsite Relatieplanet stopt. Over een maand gaat de stekker uit het platform, dat zegt dat het niet langer rendabel is vanwege de toenemende concurrentie. Betalende leden krijgen hun geld terug.

Relatieplanet.nl meldt dat het per 1 juli 2021 alle activiteiten stopt. Vanaf die datum zijn de website en de apps niet meer te gebruiken. Leden met een Premium-abonnement krijgen het openstaande bedrag terug tot 1 juni. De rest van de maand kunnen alle leden gratis gebruik maken van alle premiumfeatures op de site. De dienst zegt alle gegevens van gebruikers na 1 juli te verwijderen.

Relatieplanet zegt dat het last heeft van de opkomende concurrentie, met name 'internationale datingplatformen'. In de laatste jaren zijn apps als Tinder en Bumble ook in Nederland veel populairder geworden en zijn klassieke datingwebsites uit de gratie gevallen. "Door de sterk toegenomen concurrentie van voornamelijk internationale datingplatformen is Relatieplanet als lokaal datingplatform helaas onvoldoende rendabel", schrijft het platform. "De afgelopen jaren is er hard gewerkt om Relatieplanet te laten groeien, echter zonder het beoogde resultaat."