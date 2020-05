Persoonsgegevens van miljoenen erotische-webcamsite-gebruikers stonden online

De persoonsgegevens van miljoenen gebruikers van de erotische webcamsite CAM4 stonden online, doordat een Elasticsearch cluster niet juist geconfigureerd was. Op de database stonden in totaal 10,88 miljard gegevens, waarvan ruim 900.000 van Nederlandse bezoekers.

De onderzoekers die het lek vonden, schrijven op SafetyDetectives dat de eerste database-gegevens dateerden van 16 maart jongstleden en dat de server dagelijks groeide tot ruim 7TB aan data. De data was niet beveiligd en bestond uit gegevens als voor- en achternamen, email-adressen, land, ip-adressen, geslacht en seksuele voorkeur. Ook waren er chatgesprekken te zien tussen gebruikers, gehashte wachtwoorden en informatie over betalingen. Deze betalingsinformatie bestond uit welke type creditcard er werd gebruikt, hoeveel er was betaald en met welke valuta was betaald.

Om hoeveel gebruikers het precies gaat is niet duidelijk, omdat sommige gegevens meermaals terugkeren in de database. Niet alle informatie was bij alle vermeldingen beschikbaar. Wel waren er 'een paar honderd vermeldingen' waarbij de volledige naam, creditcardtype en betaalde bedragen te zien waren.

Volgens de onderzoekers vormen de ontdekte gegevens een risico en zouden ze misbruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld identiteitsfraude, phishing en chantage. Vooral de combinatie van de volledige naam, het email-adres en het gehashte wachtwoord is volgens de onderzoekers gevaarlijk. Deze zou gebruikt kunnen worden om identiteit van een gebruiker te achterhalen en meerdere vormen van bedrog en fraude uit te voeren.

Gegevens van erotische websites zijn vanwege de gevoelige aard van grote waarde voor internetcriminelen. Toen datingsite Ashley Madison in 2015 werd gehackt, waren er rapporten over mensen die zelfmoord pleegden omdat hun gebruik van de site bekend werd. Het onderzoeksteam heeft de eigenaar van CAM4 Granity Entertainment inmiddels ingelicht, die de server nu ontoegankelijk heeft gemaakt.