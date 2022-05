COA zette spreadsheet met informatie over slachtoffers mensenhandel online

Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers sloeg gevoelige en identificeerbare informatie over slachtoffers van mensenhandel op in een spreadsheetbestand. Door een fout verscheen die spreadsheet per ongeluk ook nog online, meldt NRC.

Het COA verzamelde de informatie van honderden slachtoffers van mensenhandel in en rondom asielzoekerscentra, en sloeg die op in een spreadsheet. Vorige week werd dat document twee keer per ongeluk online gezet, schrijft NRC in samenwerking met Argos. Nadat de media daarvoor hadden gewaarschuwd, werd het document offline gehaald, maar kort daarna verscheen op dezelfde plek een nog uitgebreider document.

In de spreadsheet stonden namen, geboortedatums, telefoonnummers, kentekens en id-nummers. Die waren gekoppeld aan gedetailleerde informatie over incidenten met asielzoekers, waaronder politiemeldingen over slachtoffers.

Het is niet duidelijk hoeveel personen precies zijn getroffen. In het document werden 1200 incidenten beschreven. Daarvan stond volgens NRC bij 'honderden' identificeerbare informatie.

Het document werd online gezet nadat NRC en Argos informatie over mensenhandel hadden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur. Informatie die via de Wob wordt vrijgegeven, wordt ook online geplaatst. Identificeerbare informatie hoort daarbij te worden weggehaald, maar dat gebeurde om onduidelijke reden niet.

Het COA heeft het document inmiddels offline gehaald. Het orgaan start een onderzoek naar hoe vaak het document is gedownload en hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Ook is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij een dergelijk datalek.