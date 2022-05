Politie krijgt gevoelige data over asielzoekers om criminele trends te herkennen

De Nederlandse politie ontvangt standaard de persoonsgegevens van duizenden asielzoekers om 'criminele trends' onder die groep te onderzoeken, meldt NRC. Er is geen directe aanleiding voor het onderzoek, waarmee de dataverzameling waarschijnlijk tegen de privacywet indruist.

De politie heeft sinds mei van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, meldt NRC. Onder die overeenkomst krijgt de politie veel gevoelige data over meer dan 27.000 asielzoekers in Nederland. Het gaat onder andere om namen en geboortedatums, maar ook om etniciteit en religieuze opvattingen. Vooral die laatste zijn gevoelig; onder de privacywet zijn zulke gegevens 'bijzondere persoonsgegevens'. Om die te mogen verwerken, moet een instantie aan extra strenge eisen voldoen.

De politie wil de gegevens gebruiken voor handhaving bij incidenten rondom opvangcentra en om criminaliteit op te sporen. De informatie wordt geleverd via het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt. Via dat Knooppunt werd altijd algemene informatie verzameld over asielzoekerscentra, zoals hoeveel personen er verbleven. Sinds mei wordt dus ook informatie uitgewisseld die op individuele asielzoekers van toepassing is.

Juristen zeggen tegen NRC dat er geen goede juridische basis voor de politie is om de data op te vragen. Asielzoekers die onschuldig zijn, worden door de dataverzameling 'gestigmatiseerd', en het kan leiden tot 'tunnelvisie en vooringenomenheid' bij de politie.

Vooral het opslaan van gegevens over etniciteit en religie is een heikel punt. Dat is standaard niet toegestaan onder de AVG, tenzij er een goede reden is om het wel te doen. Volgens de politie wordt er nog gewerkt aan een betere verwerkingsovereenkomst, die verplicht is voor een bepaalde dataverzameling. Met de nieuwe overeenkomst worden de asielzoekers geïnformeerd als hun gegevens worden verzameld en wordt het 'ontvangen en al dan niet leveren' van gegevens vastgelegd.