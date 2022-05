Bedenker Far Cry 3: Blood Dragon start nieuwe studio

Dean Evans, de gameontwerper die een paar jaar geleden van Ubisoft de ruimte kreeg om het kleurrijke Far Cry 3: Blood Dragon te maken, is met een andere Ubisoft-veteraan de nieuwe studio Beans begonnen. Hun eerste game verschijnt bij Devolver.

Evans start de studio samen met Gabriela Salvatore. Zij werkte vier jaar voor Ubisoft, waar ze als gamedesigner werkte aan Far Cry 5 en Far Cry: Primal, meewerkte aan de motion capture van For Honor en als storyconsultant betrokken was bij Starlink: Battle for Atlus. Evans werkte twaalf jaar voor Ubisoft, aan een hele serie games. Hij is vooral bekend als de bedenker van Far Cry 3: Blood Dragon, dat in 2013 op de markt verscheen. Het was destijds zeer opmerkelijk dat Ubisoft Evans de kans gaf een dergelijke kleurrijke spin-off te maken. Salvatore verliet Ubisoft in 2016 en werkte daarna een paar jaar bij Creative Assembly, Evans verliet de Franse uitgever in 2018.

Salvatore en Evans zijn Beans begonnen, een studio die voorlopig alleen uit de twee oprichters bestaat. Ze willen het team echter uitbreiden met zeven werknemers, om daarmee hun eerste game te maken. Die eerste game, waarover verder nog niets bekend is, zal op de markt worden gebracht door Devolver Digital. Evans liet in 2018, na zijn vertrek bij Ubisoft al weten dat hij graag een kleine studio wilde beginnen. Hij liet destijds optekenen: "Veel mensen klagen over de aaa-industrie en het gebrek aan risico dat daar wordt genomen. Ik zou een enorme hypocriet zijn als ik zou blijven zitten en geen risico zou nemen. Dus fuck it, ik denk dat ik maar eens een eigen studio op ga zetten en kijken waar dat toe leidt." Wanneer Beans iets gaat loslaten over zijn eerste game, is niet bekend.