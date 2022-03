Ubisoft brengt Far Cry 3: Blood Dragon-remaster uit voor PS4 en Xbox One

Ubisoft heeft de remaster van Far Cry 3: Blood Dragon uitgebracht voor de PlayStation 4 en Xbox One. Er zijn geen speciale versies voor de PS5 en Xbox Series X|S verschenen. De game is verkrijgbaar als onderdeel van de Season Pass voor Far Cry 6, maar wordt ook los verkocht.

Ubisoft had van tevoren geen concrete releasedatum bekendgemaakt voor de Classic Edition. Deze remaster van de PS3- en Xbox 360-game loopt op 30fps, ook wanneer het gespeeld wordt op een current-gen console. De gamebeschrijving belooft naast verbeterde graphics ook 'geüpdatete gameplay', maar er wordt niet uitgelegd wat hiermee precies wordt bedoeld.

De losse editie van Blood Dragon: Classic Edition is te koop voor 15 euro. De Far Cry 6-Season Pass kost 40 euro en bevat naast Blood Dragon ook drie dlc-pakketten gebaseerd op de schurken van eerdere Far Cry-games.

Far Cry 3: Blood Dragon is een losstaand avontuur dat de Far Cry 3-engine gebruikt. De first-person shooter speelt zich af in een dystopische, 'retro-futuristische' wereld. Spelers besturen een cyborg, die zijn oude commandant en handlangers moet verslaan.