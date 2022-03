Far Cry 6 krijgt gratis dlc op basis van onder andere Stranger Things en Rambo

Far Cry 6 gaat dlc krijgen die gebaseerd is op de film en serie Rambo en Stranger things. Daarnaast speelt acteur Danny Trejo een rol in een andere dlc, als zichzelf. Verder zijn er speciale missies voor na de hoofdcampagne, genaamd Insurgencies en Special Operations.

De bovengenoemde content zal volgens Ubisoft gratis zijn en uitkomen 'door het jaar heen', dus waarschijnlijk tussen nu en 31 december. Hoewel Danny Trejo duidelijk een bekend persoon is, lijkt het er niet op dat er bekende acteurs of personages uit Stranger Things en Rambo de revue passeren in de trailer, dus vermoedelijk gaat het alleen om het gebruik van de fictieve universums van die twee media. Hoe groot deze dlc is, is niet bekend.

De Special Operations zijn missies waarin spelers een chemische bom moeten stelen van wapenhandelaren en deze naar de extraction moeten brengen. De bom neigt echter naar overhitten, waardoor deze periodiek afgekoeld moet worden in bijvoorbeeld een riviertje. De andere missies, de Weekly Insurgencies, zijn extra moeilijke missies met extra grote beloningen. Hier wordt verder niet veel over verteld.

Daarnaast krijgt Far Cry 6 betaalde dlc, maar die was al uit de doeken gedaan. De antagonisten uit Far Cry 3, 4 en 5 krijgen hun eigen campagne. Ze zitten in een droomachtige wereld waarin een roguelite-eske gameplay zich afspeelt. Dat wil zeggen, als ze sterven, moeten ze opnieuw beginnen en kunnen ze een iets gewijzigde gamewereld verwachten, maar bepaalde upgrades kunnen ze houden. Ook wordt een remaster van Far Cry 3: Blood Dragon aangeboden.

Het verhaal van Far Cry 6 zelf speelt zich af op het fictieve eiland Yara waar dictator Anton Castillo en zijn zoon de scepter zwaaien en jij als Dani Rojas, een mannelijke of vrouwelijke guerrillastrijder, ten strijde trekt tegen het regime dat de plaatselijke bevolking onderdrukt. Met behulp van een mentor, Juan Cortez, leer je alle kneepjes van het guerrilla-vak en de open wereld check-point per check-point verkennen. Dictator Castillo wordt gespeeld door acteur Giancarlo Esposito, bekend van Breaking Bad en The Mandalorian. De game komt op 7 oktober uit voor Windows, Xbox One, Xbox Series, PS4 en PS5.