WhatsApp maakt eind-tot-eind versleutelde back-ups met eigen wachtwoord mogelijk

WhatsApp maakt het mogelijk om back-ups van gesprekken eind-tot-eind te versleutelen. Door middel van een code van 64 cijfers of een zelfgekozen wachtwoord kunnen gebruikers hun cloud-back-up afschermen van WhatsApp, maar ook Google en Apple.

De nieuwe optie moet ervoor zorgen dat WhatsApp noch de host van de gespreksback-up chats van de gebruiker kan inzien, zo legt de chatdienst in een blogpost en nader toelichtende whitepaper uit. Gebruikers die gesprekken als back-up opslaan, doen dat op Android en iOS respectievelijk in clouds van Google Drive en iCloud. Vooralsnog was het alleen mogelijk om de gesprekken zelf eind-tot-eind te versleutelen, terwijl back-ups in te zien waren door Google en Apple. WhatsApp rolt de optionele nieuwe functie in de komende weken langzaam uit voor alle gebruikers op Android en iOS. In tegenstelling tot de reguliere eind-tot-eind encryptie is het versleutelen van back-ups gelimiteerd tot één hoofdtoestel.

Gebruikers hebben de optie om de eind-tot-eind versleuteling van back-ups in te schakelen, maar zijn dan wel zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het wachtwoord. In het geval van het kwijtraken van de 64 cijfers tellende code is er geen manier meer om de versleutelde gegevens te herstellen. Wanneer de gebruiker kiest voor een eigen wachtwoord, maakt WhatsApp zelf een gekoppelde sleutelcode aan die offline in een fysieke kluis van Facebook bewaard wordt. Niemand kan volgens de chatdienst zonder toestemming bij de sleutel, alleen de gebruiker, mits diegene kan bewijzen dat het account inderdaad van hen is. De gebruiker kan dan weer een nieuw wachtwoord aanmaken voor de bijbehorende decryptiesleutel.

Deze zomer begon WhatsApp met het testen van de betreffende functie. Toen bleek al dat de versleuteling van data exclusief wordt toegepast op gesprekken, niet op multimedia. Daarnaast zijn er nog steeds manieren voor bijvoorbeeld WhatsApp om je eind-tot-eind versleutelde berichten in te zien. Eerder bleek dat de chatdienst grofweg duizend werknemers in dienst heeft die toch vijf eind-tot-eind versleutelde berichten te zien kunnen krijgen wanneer iemand een gesprek rapporteert.