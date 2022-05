WhatsApp gaat geen foto's scannen op zoek naar kindermisbruik zoals Apple

WhatsApp gaat de methode van Apple om privéfoto's van gebruikers te scannen op zoek naar beeldmateriaal van kindermisbruik niet overnemen. De directeur van de WhatsApp-divisie binnen Facebook heeft zich uitgesproken tegen de methode van Apple om foto's te scannen.

WhatsApp-directeur Will Cathcart noemt het systeem een 'tegenslag voor privacy'. "Dit is de verkeerde aanpak en een tegenslag voor de privacy van mensen over de hele wereld. (...) We hebben al decennialang computers en er is nooit een mandaat geweest om de privé-bestanden op elke desktop, laptop en telefoon te scannen op zoek naar content die illegaal is. Dat is niet hoe software in de vrije wereld werkt." Cathcart is vooral bang dat landen waar iPhones in de schappen liggen op termijn zelf mogen bepalen waarop het systeem gaat scannen.

Apple onthulde de methode vorige week als onderdeel van meerdere maatregelen om de verspreiding van beeldmateriaal met kindermisbruik tegen te gaan. Apple krijgt een database met hashes van foto's van kindermisbruik van organisaties die zich inzetten voor de bescherming van kinderen, zoals het National Center for Missing and Exploited Children.

Vervolgens gaat die database versleuteld naar alle Macs, iPads en iPhones, waar de apparaten lokaal de hashes vergelijken met hashes van lokale foto's die naar back-updienst iCloud Photos zullen gaan. Als het aantal matches een threshold overstijgt, stuurt het apparaat een melding naar een Apple-server. De functie zal in de loop van dit jaar werken in de VS.

De WhatsApp-directeur is niet de eerste criticaster van het systeem. Onder meer burgerrechtenorganisaties Electronic Frontier Foundation en Center for Democracy & Technology spraken zich al uit tegen het systeem van Apple.