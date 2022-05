Politie gebruikte onterecht foto's van automobilisten via kentekencamera's

De Nederlandse politie heeft de afgelopen vijf jaar foto's gemaakt van gezichten van automobilisten via kentekenherkenningscamera's. Die beelden zijn gebruikt bij onderzoeken, terwijl er voor het verzamelen ervan helemaal geen wettelijke basis was.

De politie schrijft dat in een intern bericht dat NRC heeft ingezien. Het gaat om beelden die worden gemaakt met anpr-camera's. Er hangen in Nederland 300 van zulke Automatic Number Plate Recognition-camera's boven snelwegen, provinciale wegen en langs de grens. De camera's verzamelen kentekens die vervolgens in een database worden gezet. De politie kan die kentekens opvragen tijdens onderzoeken naar zware misdrijven.

Naast kentekens konden 55 van de 300 camera's ook foto's maken van inzittenden. Het ging om foto's van zowel bestuurders als bijrijders. Dat kon niet altijd; het maken van foto's is afhankelijk van de stand van de zon en of de inzittende de zonneklep omlaag had staan. De politie en het Openbaar Ministerie hebben in 'een klein aantal strafzaken' foto's van inzittenden gebruikt. Om hoeveel zaken het gaat, is niet bekend.

Ook is niet bekend hoeveel beelden van automobilisten zijn opgeslagen. De politie is per 1 juni gestopt met het gebruik van de camera's, omdat er geen juridische grondslag was voor het verzamelen van beelden van inzittenden. Het is niet duidelijk of de beelden ook gewist zijn.

Het is niet de eerste keer dat beelden van de verkeerscamera's worden misbruikt. De Belastingdienst heeft jarenlang geprobeerd de camera's te gebruiken voor het opsporen van leasefraude, maar de Hoge Raad verbood dat in 2017. In 2019 kreeg de politie ook onterecht toegang tot anpr-camera's uit Amsterdam. Die werden daar gebruikt om milieuzones te handhaven, maar de politie gebruikte de beelden om criminelen op te sporen.