WhatsApp maakt View Once-functie voor foto's en video beschikbaar

Facebook gaat vanaf deze week de eerder aangekondigde View Once-modus beschikbaar maken in WhatsApp. Met deze functie wordt het mogelijk om een ontvanger een gestuurde foto of video slechts één keer te laten zien.

Deze eenmalige weergavefunctie is volgens Facebook bedoeld om gebruikers een betere controle op hun privacy te bieden. De foto's of video's verdwijnen uit de WhatsApp-chat nadat ze door de ontvanger zijn geopend en worden niet opgeslagen in de foto-app of galerij van de ontvanger. Om een foto via de eenmalige weergavefunctie te verzenden, moet de gebruiker elke keer deze optie selecteren.

Foto's die via de eenmalige weergavefunctie zijn verstuurd of ontvangen, kunnen niet worden opgeslagen of doorgestuurd. Een eenmaal geopende foto is daarna niet nogmaals te openen; er verschijnt dan in plaats van de foto een tekst die aangeeft dat de afbeelding al geopend is.

Facebook zegt dat deze functie niet alleen beschikbaar komt uit privacyoverwegingen. Het bedrijf wijst ook op scenario's waarin foto's eigenlijk slechts eenmalig hoeven te worden bekeken, waarbij het niet nodig of gewenst is om ze langer te bewaren. Zoals het doorgeven van een wachtwoord voor een wifi-verbinding of een foto van het passen van nieuwe kleren. De nieuwe functie werkt in die zin ook ruimtebesparend.

Het bedrijf achter WhatsApp raadt gebruikers aan om alleen foto's of video's via eenmalige weergave te sturen aan mensen die de gebruiker vertrouwt. Dit omdat het maken van een foto van de eenmalige weergave of het maken van een screenshot nog gewoon tot de mogelijkheden behoren. Een eenmalige verstuurde foto moet binnen 14 dagen worden bekeken, anders vervalt deze.