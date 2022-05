Apple levert Radeon Pro W6000X-gpu's in Mac Pro voor meerprijs vanaf 2760 euro

Apple voegt nieuwe gpu-opties toe aan zijn Mac Pro-modellen. Het gaat om Radeon Pro W6000X-gpu's van AMD, gebaseerd op de RDNA 2-architectuur. Een enkele W6800X-gpu kost 2760 euro en voor de nieuwe W6900X vraagt Apple 6440 euro.

Apple biedt drie varianten van de Radeon Pro W6000X-gpu's aan en plaatst die in MPX-modules, de zogenaamde Mac Pro Expansion-modules. Er is keuze uit de W6800X, de W6900X en de W6800X Duo. Laatstgenoemde bestaat uit twee gpu's op één printplaat. Alle opties kunnen ook twee keer geplaatst worden. In het geval van de W6800X Duo levert dat een configuratie op met vier gpu's. De gpu's zijn voorzien van 32GB GDDR6 per stuk.

AMD heeft de Radeon Pro W6000X-gpu's niet zelf als losse videokaarten uitgebracht. Eerder dit jaar introduceerde de fabrikant wel de Radeon Pro W6800 en W6600, maar de varianten die Apple gebruikt, zijn hoger gepositioneerd. Apple maakt de nieuwe videokaarten ook als losse MPX-modules beschikbaar, zodat Mac Pro-gebruikers hun systeem kunnen upgraden.

De meerprijzen komen bovenop de startprijs van 6449 euro voor het basismodel van de Mac Pro in de Tower-uitvoering en 7199 euro voor het Rack-model. Standaard worden de Mac Pro's met een Radeon Pro 580X geleverd. Bij de release in 2019 waren er Radeon Pro Vega II-gpu's beschikbaar voor een meerprijs en later werden ook al Radeon Pro W5000X-gpu's toegevoegd als optie.

Gpu Compute units Stream-

processors Geheugen-

interface Infinity Cache TGP GDDR6 Radeon Pro W6900X 80 5120 256bit 128MB 300W 32GB Radeon Pro W6800X 60 3840 256bit 128MB 300W 32GB Radeon Pro W6800X Duo 120 7680 256bit 256MB 400W 64GB