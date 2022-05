ING-bank brengt Apple Pay uit in België

ING België heeft Apple Pay beschikbaar gemaakt voor zijn Belgische klanten. De bank deed dat eerder al in Nederland. Het gebruik van de dienst gaat door middel van het toevoegen van de ING-betaalpas via de Wallet-app van Apple.

ING België maakt duidelijk dat klanten hun debetkaart kunnen koppelen aan Apple Pay, wat dus via de Wallet-app gaat. Deze reguliere betaalpassen zijn te gebruiken voor draadloze betalingen, maar bij creditcards is dat vooralsnog niet mogelijk. De bank zegt dat die in een latere fase worden toegevoegd. Wanneer dat het geval zal zijn, is niet bekend.

Het bedrijf zegt dat Apple Pay goed past bij het huidige beeld van de betalingen in België. Volgens de bank geschiedde een jaar geleden nog 13 procent van alle betalingen draadloos, maar is dat inmiddels mede door de coronapandemie gestegen naar de helft van alle betalingen. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren er 51,5 miljoen contactloze betalingen, tegenover 21,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De ING-bank biedt Apple Pay al langer aan in Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Roemenië, Polen, Australië en Duitsland. In België biedt de bank BNP Paribas Fortis al sinds eind 2018 Apple Pay aan. In Nederland kwam de dienst ruim twee jaar geleden beschikbaar. Destijds was ING de enige bank in Nederland die de dienst officieel ondersteunde, maar daar kwamen later de nodige banken bij.