Internetbankieren bij ING heeft een storing op de website en in de app - update

De betaalapp en de inlogpagina van ING hebben te maken met een storing. Daarover heeft de klantenservice 'meerdere signalen' ontvangen. Inloggen werkt wel; het saldo-overzicht, berichten en adresboek zijn niet zichtbaar. De storing zorgt ook voor problemen met iDEAL-transacties.

ING-klanten melden op Twitter dat zij in de bankierenapp geen overzicht te zien krijgen en op de website zijn verschillende onderdelen rondom internetbankieren niet beschikbaar. Sommige klanten melden op Twitter al sinds het begin van de dag problemen, maar rond 12 uur op vrijdag lijken de problemen het ergst. Dit komt ook overeen met meldingen die binnengekomen zijn bij Allestoringen. Soortgelijke geluiden krijgen wij ook binnen van verschillende Tweakers.

Op Twitter meldt ING dat er op dit moment nog wordt onderzocht wat de oorzaak van de problemen is. De klantenservice weet nog niet wanneer de problemen verholpen zijn. De problemen lijken niet aan een bepaald apparaat gebonden. Zowel op Android als iPhone als in de webbrowser melden klanten problemen.

Update 14:00 uur - De storing bij ING heeft ook gezorgd voor problemen met het verwerken van transacties bij iDEAL, bevestigt een woordvoerder voor iDEAL. Door de storing bij ING ging ongeveer de helft van de transacties met ING niet door. De storing zou volgens een woordvoerder van iDEAL inmiddels weer verholpen moeten zijn, aangezien iDEAL weer werkt. Ook de ING-app lijkt weer te werken.

Update 14.30 uur - De woordvoerder van ING bevestigt dat de storing verholpen is en internetbankieren en de ING-app weer werken. De storing werd veroorzaakt door een verandering die werd doorgevoerd in het achterliggende systeem voor internetbankieren. De bank gaat onderzoeken hoe dit in de toekomst kan worden tegen gegaan. Wat er precies is gebeurd, dat weet ING op dit moment nog niet.