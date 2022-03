ING maakt creditcardoverzicht in de app weer beschikbaar na kleinschalig datalek

Het creditcardoverzicht van de ING-app was tijdelijk niet beschikbaar nadat gebruikers een deel van de creditcardgegevens van twee individuele klanten konden inzien. Ondertussen is het probleem opgelost en is het betreffende overzicht weer beschikbaar.

Het creditcardgedeelte van de ING Bankieren-app werd tijdelijk uitgeschakeld om de verdere onterechte verspreiding van klantengegevens te voorkomen. In eerste instantie kreeg een onbekend aantal ING-klanten de creditcardgegevens van één individuele klant te zien, zo schreef de NOS eerder vandaag. Het ging daarbij om de naam en de eerste en laatste vier cijfers van het betreffende creditcardnummer. Daaropvolgend doken vergelijkbare gegevens van een andere klant in andermans app op.

Ondertussen is er een systeemupdate doorgevoerd en moeten er volgens een woordvoerder van de bank geen creditcardgegevens van anderen meer in de apps van klanten verschijnen. De ING benadrukt dat er in de app verder niets met de gegevens gedaan kon worden, maar heeft wel contact opgenomen met de klanten van wie de gegevens onterecht verspreid werden. "We blijven het monitoren, en bieden onze excuses aan," aldus een woordvoerder van de ING.