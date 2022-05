ING Bank België komt dit najaar met app om abonnementen op te zeggen

De ING Bank brengt in het najaar een abonnementenmanager uit voor zijn Belgische klanten. Die zal beschikbaar zijn als app en via de Home'Bank-omgeving voor online bankieren. Klanten moeten de dienst toegang geven tot hun gegevens.

Volgens de bank zal de app inzicht geven in lopende en slapende abonnementen. Ook wordt het mogelijk om via de abonnementenmanager abonnementen op te zeggen of om over te stappen naar andere aanbieders. De applicatie 'doet dat actief', zonder dat klanten contact op hoeven te nemen met de desbetreffende bedrijven, schrijft ING Bank België in een persbericht.

De bank werkt voor de software samen met Minna Technologies, een fintechbedrijf uit Zweden. Er komt een app voor, maar de abonnementenmanager zal ook te vinden zijn via de Home'Bank-omgeving van ING België. De software heeft financiële data nodig van gebruikers en die moeten expliciet toestemming geven voor het delen daarvan met Minna Technologies. Om de negentig dagen moet dat opnieuw worden bevestigd. De data wordt niet verder gedeeld met of verkocht aan derden. Het bedrijf heeft de PSD2-vergunning die nodig is om dergelijke, op betaalgegevens gebaseerde diensten aan te bieden.

ING België start in de zomervakantie een proef met duizend medewerkers. Op basis van hun feedback worden er eventueel nog aanpassingen gedaan. In het najaar moet de app voor alle Belgische klanten beschikbaar zijn. ING Nederland laat desgevraagd aan Tweakers weten dat nog niet bekend is of de abonnementenmanager naar Nederland komt. De bank zegt wel intensief samen te werken met collega's in andere landen.