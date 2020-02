Autoriteit Persoonsgegevens gaat bedrijven met PSD2-vergunning onderzoeken

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat 21 Nederlandse bedrijven onderzoeken die nieuwe betaaldiensten willen aanbieden. De toezichthouder onderzoekt bedrijven die een PSD2-vergunning hebben en 'betaalrekeningsinformatie verwerken'.

De privacyautoriteit schrijft dat zij onderzoek doet naar dergelijke bedrijven om te kijken of ze voldoen aan de privacywetgeving. Ook wil de AP weten of de bedrijven zich 'bewust zijn van de privacyrisico's' rondom het verwerken van rekeninggegevens. Het gaat om bedrijven die een PSD2-vergunning hebben. Onder de Europese Payment Services Directive 2 kunnen naast banken ook andere bedrijven betaalgegevens gebruiken voor diensten. Daarvoor is wel een vergunning van De Nederlandsche Bank nodig en moeten rekeninghouders toestemming geven voor het delen van hun data. Betaalgegevens zijn in sommige gevallen 'bijzondere persoonsgegevens' onder de AVG. Uit zulke gegevens kan extra gevoelige informatie worden afgeleid, zoals over contributies.

De toezichthouder kijkt naar rekeninginformatieaanbieders in Nederland. Volgens een woordvoerder zijn dat er 21. De AP zegt dat zij 'alle Nederlandse bedrijven met een nieuwe PSD2-vergunning' een brief heeft gestuurd. Daarin waarschuwt de toezichthouder aan welke regels de bedrijven moeten voldoen. "Het doel van het onderzoek is niet om sancties zoals boetes op te leggen, maar als de AP overtredingen constateert, kan de AP wel tot handhaving overgaan", schrijft de toezichthouder. Bedrijven die in de toekomst een PSD2-vergunning krijgen, worden op dezelfde manier aangesproken. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de bedrijven waarbij de AP bekijkt of zij de regels ook echt volgen. Over de precieze inhoud van dat onderzoek wil de woordvoerder geen details geven.