ABN Amro stopt met uitgavenapp Grip en voegt functies samen met ABN Amro-app

De Nederlandse bank ABN Amro stopt in december met de losse uitgavenapp Grip. De functies worden samengevoegd met de reguliere bankierenapp van de bank. Daardoor verliezen klanten van externe banken de functies van Grip.

De Grip-app is nog tot 15 december te gebruiken, daarna niet meer. ABN Amro zegt de app samen te voegen met de reguliere ABN Amro-app, om zo klanten 'nog makkelijker en sneller inzicht' te kunnen bieden in inkomsten en uitgaven. Klanten kunnen zo in één overzicht alle vaste lasten en abonnementen zien, de mogelijkheid krijgen om deze abonnementen op te zeggen en kijken naar de verwachte uitgaven voor de komende maanden, aldus de bank.

Eind dit jaar worden de eerste functies van de koppen vaste lasten & abonnementen en toekomstige uitgaven geïntegreerd in de ABN Amro-app. In januari van volgend jaar moeten deze functies voor alle gebruikers van de bankapp beschikbaar zijn. 'Stap voor stap breiden we de ABN Amro-app verder uit met de handige Grip-functionaliteiten', schrijft de Nederlandse bank.

Klanten kunnen hun Grip-gegevens tot en met 15 december uit de app exporteren, daarna worden accounts met transactiedata verwijderd. Het stoppen met de Grip-app heeft vooral gevolgen voor klanten van externe banken. Sinds 2019 kunnen klanten van onder meer SNS, Rabobank, ING, Knab en bunq namelijk de Grip-app gebruiken. De bank verwijst gebruikers naar andere Grip-achtige apps en zegt dat zij wel een bankrekening kunnen openen bij ABN Amro om de Grip-app te kunnen gebruiken. Het toevoegen van externe banken aan ABN Amro's Grip-app was mogelijk dankzij betaalrichtlijn PSD2.

Grip is een app waarmee inkomsten en uitgaven van gebruikers in categorieën onderverdeeld worden, waardoor zij meer inzicht kunnen krijgen in hun financiën. Deze onderverdeling gebeurt automatisch en de app kent categorieën als boodschappen, kleding en vervoer. De smartphoneapp laat gebruikers per categorie een budget inschakelen en kan hen notificaties sturen als dit budget bijna op is.