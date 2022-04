Betaalverkeer via ABN Amro-app Tikkie nam ook in 2020 flink toe

Het betaalverkeer via ABN Amro-app Tikkie nam in 2020 flink toe: waar dat in 2019 nog 2,6 miljard euro was, is dat tot op heden in 2020 3,4 miljard euro. De app werd veel meer ingezet voor vergoeding van boodschappen, stelt het bedrijf.

De toename van het gebruik voor het terugbetalen van voorgeschoten boodschappen is niet geheel verrassend, aangezien de voormalige hoofdtoepassing, een horecarekening splitsen, een groot deel van dit jaar niet nodig is, schrijft Trouw, die met de bank sprak. Andere bestemmingen voor Tikkie die dit jaar aan populariteit wonnen, waren 'puzzels', 'planten' en 'mondkapjes'. De app heeft nu zes miljoen gebruikers.

Tikkie werd kort na zijn introductie in 2016 erg populair. Met de app kunnen gebruikers betaalverzoeken opstellen en delen via bijvoorbeeld WhatsApp. Die worden dan afgehandeld via iDeal en het is niet nodig om klant te zijn bij ABN Amro. Tegenwoordig heeft vrijwel iedere bank zijn eigen systeem voor betaalverzoeken.