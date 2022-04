Apple verliest rechtszaak tegen securitybedrijf dat iOS virtualiseert

Apple heeft zijn rechtszaak tegen Corellium deels verloren. De techgigant spande die aan omdat Corellium iOS-emulatie aanbiedt voor onder andere beveiligingsonderzoek. Dat vond Apple een inbreuk op zijn auteursrecht, maar daar ging de rechter niet in mee.

Corellium biedt beveiligingsonderzoekers een gevirtualiseerde iOS-omgeving in de browser, met speciale pentestingsoftware erbij. Onderzoekers kunnen daarmee efficiënter zoeken naar kwetsbaarheden in de beveiliging van die hard- en software dan met een fysieke iPhone, bijvoorbeeld door snel van iOS-versie te wisselen.

Apple claimt dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op zijn auteursrechten, maar Corellium en de rechter zien dat anders: het product van de start-up is geen concurrent voor Apple, maar een gereedschap dat Apples producten juist ten goede komt. Dat schrijft The Washington Post.

Apple stelde ook dat het gevaarlijk zou zijn als de Corellium-tools in de verkeerde handen terechtkomen en dat Corellium zonder enig keuringsproces zijn software verstrekt aan klanten. Het bedrijf ontkende dat en ook daarin ging de rechter mee.

De federale rechter stelt Apple wel in het gelijk wat betreft een DMCA-claim. Corellium heeft Apples beveiligingslagen die het creëren van Corelliums software belemmeren, omzeild en dat is een overtreding van de Digital Millennium Copyright Act, die het omzeilen van drm verbiedt.

Apple had in 2018 de intentie om Corellium in te lijven, volgens de rechtbankdocumenten. Toen gesprekken daaromtrent op niets uitliepen, ging de iPhone-fabrikant over tot de rechtszaak. Sinds juli deelt Apple zelf speciale iPhones uit aan beveiligingsonderzoekers, waarmee ze kwetsbaarheden kunnen vinden.