Apple breidt rechtszaak tegen Corellium uit met oneerlijke handel

Apple heeft de aanklacht tegen virtualisatiebedrijf Corellium uitgebreid met het onrechtmatig verhandelen van de software. Corellium zegt dat Apple met de rechtszaak tegen het bedrijf probeert om jailbreaken onmogelijk te maken.

Het bedrijf reageert daarmee op de aanklacht die Apple sinds augustus heeft lopen. "Apples meest recente toevoeging aan de rechtszaak zou beveiligingsonderzoekers, appontwikkelaars en jailbreakers ongerust moeten maken", schrijft Corellium in een open brief. Corellium maakt virtualisatiesoftware waarmee gebruikers iOS kunnen emuleren om zo beveiligingslekken te vinden. In de eerste aanklacht zei Apple dat Corellium een 'nagenoeg perfecte digitale kopie' maakte van iOS zonder daarvoor een licentie te hebben.

Apple was ook bang dat klanten van Corellium de software gebruiken om lekken op te sporen en die door te verkopen aan bedrijven zoals Zerodium, die voor zulke zerodays veel geld bieden. De aanklacht is nu uitgebreid met 'oneerlijke handel', omdat Corellium 'gebruikers in staat stelt te jailbreaken'.

Corellium hekelt de nieuwe aanklacht. "Apple zegt hier in andere woorden dat iedereen die een tool maakt waarmee gebruikers kunnen jailbreaken in overtreding is van de auteursrechtenwet." Het bedrijf bedoelt daarmee de Amerikaanse Digitale Millennium Copyright Act of dmca.

Volgens Corellium noemt Apple de recente jailbreak van iOS ook onwettig. "Apple gebruikt deze zaak als een proefballon om jailbreaken tegen te gaan", schrijft Corellium. "We zijn erg teleurgesteld in Apples aanhoudende demonisering van jailbreaken. Veel ontwikkelaars en onderzoekers zijn van jailbreaks afhankelijk om de beveiliging van software te testen." Het bedrijf zegt dat het bereid is 'hard terug te slaan', en dat het Apple graag in de rechtbank terug ziet.