OnePlus: verkleuring scherm 7T is 'geen kwaliteitsprobleem'

De verkleuring van het scherm van de OnePlus 7T is een eigenschap van het scherm en geen 'kwaliteitsprobleem'. Dat zegt de fabrikant in het antwoord op vragen van Tweakers. Veel gebruikers klagen over de verkleuring van het scherm.

OnePlus is op de hoogte van de klachten, zo laat de fabrikant weten in antwoord op vragen van Tweakers naar aanleiding van de vele klachten. "Onder specifieke omstandigheden van extreem weinig licht kan een lichte verkleuring van het display optreden", aldus een woordvoerder van OnePlus. Dat komt door 'de eigenschappen van het oledscherm'.

De fabrikant zegt dat de gevolgen van deze eigenschap beperkt blijven. "Het heeft geen invloed op het dagelijks gebruik of de duurzaamheid van het scherm", aldus de woordvoerder. Op verdere vragen heeft de fabrikant nog geen antwoord gegeven.

Gebruikers klagen sinds de release over het schermprobleem. Het scherm laat de waas zien bij het weergeven van grijstinten op lage helderheden, zo merkten diverse tweakers al op sinds de release. Ook nieuwere batches lijken het probleem te hebben, zo blijkt uit het topic op GoT. De X2 Pro van Realme, dat toeleveranciers deelt met OnePlus, heeft hetzelfde scherm en dus vermoedelijk hetzelfde probleem.

Terugkijken: videoreview OnePlus 7T