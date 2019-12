Smartphonemerk Realme begint met tonen advertenties in systeemapps

Smartphonemerk Realme is begonnen met het tonen van advertenties in diverse systeemapps. De stap is nodig om een 'gezond en duurzaam verdienmodel' te bouwen voor het merk. De advertenties zijn uit te zetten.

De advertenties verschijnen in telefoons met ColorOS 6 en hoger, zegt Realme. ColorOS is de Android-uitgave van Oppo, maar het is onbekend of dat merk ook advertenties in de software heeft of gaat zetten. De advertenties komen vooralsnog op twee plekken: in Phone Manager, en op de pagina die gebruikers zien na het installeren van een nieuwe app.

Het uitzetten van de advertenties gaat via de instellingen, waar het staat onder 'aanbevelingen' of 'recommendations'. De advertenties moeten zorgen voor een andere inkomstenbron voor Realme. Het merk is niet de eerste of enige met advertenties in de Android-uitgave. De bekendste is Xiaomi, die advertenties heeft in Miui.