Samsung maakt techniek voor typen op 'virtueel toetsenbord' voor smartphones

Samsung is bezig met het ontwikkelen van een techniek, waarbij gebruikers kunnen typen op een oppervlak alsof daar een toetsenbord is. De frontcamera van een smartphone houdt de vingerbewegingen bij en zet die om in toetsaanslagen.

De techniek heet SelfieType, zegt Samsung. De techniek werkt door de smartphone op tafel te laten staan met het scherm naar de gebruiker gericht. Vervolgens moeten gebruikers kunnen typen alsof er een toetsenbord is, waarna die input op het scherm verschijnt.

Omdat gebruikers geen letters zien, moet de software gokken welke woorden gebruikers proberen te maken. Dat gebeurt door middel van software. Er is geen extra hardware nodig om de functie mogelijk te maken.

SelfieType is een van de acht nieuwe C-Lab-projecten die Samsung op de CES-beurs in januari toont. Bij Samsungs C-Lab worden experimentele projecten in en van start-ups ondergebracht. C-Lab bestaat vijf jaar. Of en wanneer Samsung de SelfieType daadwerkelijk uit gaat brengen, is nog niet bekend.

Samsungs C-Lab toont verder projecten zoals HyLer, een stift voor het maken van notities op papier die de aantekeningen automatisch digitaliseert. Ook toont Samsung Ultra V, een uv-sensor voor fitnesstrackers die bijhoudt hoeveel zonlicht gebruikers op een dag binnenkrijgen.