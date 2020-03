Realme kondigt budgetsmartphone met vier camera's en 90Hz-scherm aan

Realme heeft de Realme 6 en 6 Pro aangekondigd in India. De smartphones krijgen vier camera's en een 90Hz-scherm, en kunnen snelladen met 30W. Het goedkoopste model met MediaTek-soc kost omgerekend zo'n 160 euro.

Zowel de Realme 6 als de 6 Pro krijgt vier camera's. De primaire camera van beide toestellen gebruikt Samsungs GW1-sensor. Dat is een relatief grote 1/1,72"-sensor met een oppervlak van rond 40 vierkante millimeter, een 64-megapixelresolutie en een quadbayerfilter. De sensor kan vier pixels combineren om betere foto's te maken bij weinig licht, met 16-megapixelfoto's tot gevolg.

Het budgetmodel beschikt verder over een ultragroothoekcamera met 8-megapixelsensor, een macrocamera met 2-megapixelsensor en een dieptecamera voor een bokeh-effect. De Pro-versie heeft dezelfde ultragroothoek- en macrocamera, maar ook een telelens met 12-megapixelsensor.

De Realme 6 heeft een 6,5"-lcd met een full-hd+-resolutie en een klein gat voor de frontcamera. Het Pro-model heeft een iets grotere 6,6"-lcd met dezelfde resolutie en een iets grotere uitsparing, waar twee frontcamera's achter schuilgaan. Een van die camera's heeft een ultragroothoeklens. Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 90Hz.

Het Pro-model is voorzien van de nieuwe Snapdragon 720G. Qualcomm presenteerde die 4g-soc begin dit jaar. Het is een op 8nm gemaakte soc met acht Kryo 465-cores en een Adreno 618-gpu. In de goedkopere Realme 6 zit een MediaTek Helio G90T-soc. Die 12nm-soc heeft twee A76-cores en zes A55-cores.

Realme geeft de smartphones een 4300mAh-accu met ondersteuning voor snelladen met 30W. De toestellen draaien op Android 10 met de Realme UI-softwareschil. Er komen verschillende configuraties van werkgeheugen en flashopslag uit.

De Realme 6 en 6 Pro werden aangekondigd in een livestream. Het gaat om de opvolgers van de Realme 5 en 5 Pro, die vijf maanden geleden uitkwamen. Voorlopig zijn de nieuwe modellen alleen aangekondigd in India. Het is nog niet bekend wanneer de Realme 6 en 6 Pro naar Europa komen. De fabrikant verkoopt sinds vorig jaar via een eigen site ook smartphones in Nederland en België.