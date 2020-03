Apple laat ontwikkelaars advertenties in pushmeldingen plaatsen na opt-in

Apple gaat ontwikkelaars toestaan om advertenties en promoties te tonen in pushmeldingen. Het bedrijf heeft daarvoor de richtlijnen voor de App Store aangepast. Dergelijke berichten mogen alleen worden verstuurd als gebruikers daarvoor toestemming geven.

De updates aan het App Store-beleid werden gespot door 9to5Mac. In de richtlijnen staat dat ontwikkelaars notificaties mogen sturen 'voor advertenties, promoties en marketingdoeleinden'. Tot nu toe waren dergelijke meldingen altijd verboden. Wel zitten er nog steeds voorwaarden aan het inzetten van zulke pushmeldingen. Die mogen niet onmisbaar zijn om de app te laten werken. Ook moeten gebruikers expliciet hebben aangegeven dat ze zulke pushmeldingen willen zien via 'toestemmingstaal in de ui van de app'. Apple geeft verder geen regels voor hoe die toestemming eruit moet zien. Ontwikkelaars moeten ook een mogelijkheid bieden om de advertentiemeldingen weer uit te zetten.

Apple krijgt wel vaker kritiek vanwege het vage beleid rondom promotiepushmeldingen. Het bedrijf pusht bijvoorbeeld meldingen voor eigen diensten. Zo kregen gebruikers vorig jaar een notificatie te zien met daarin een aanbieding voor een maand gratis Apple Music.

In de nieuwe richtlijnen staan meer verplichtingen voor ontwikkelaars. Nieuwe apps moeten vanaf 30 april worden gebouwd met de iOS-sdk. Tegen die tijd moeten apps die externe inlogmethodes van bijvoorbeeld Google en Facebook aanbieden, ook Apples eigen Sign In With Apple aanbieden. Apple wil ook harder optreden tegen datingapps en apps die zogenaamd de toekomst voorspellen. Die moeten een 'unieke, hoogwaardige ervaring' bieden voordat ze in de App Store worden toegelaten.