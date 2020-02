Ierse toezichthouder onderzoekt locatiegebruik Google en datagebruik Tinder

De Ierse Data Protection Commission start een onderzoek naar het verwerken van locatiegegevens door Google en de transparantie daarover. Ook onderzoekt de DPC de wetmatigheid van het datagebruik van Tinder.

De Data Protection Comission zegt meerdere klachten van diverse consumentenorganisaties uit de EU ontvangen te hebben. De organisaties maken zich zorgen over het gebruik van locatiegegevens door Google en vragen zich af in hoeverre dat legaal is en of het bedrijf transparant genoeg is over het gebruik ervan.

Als gevolg daarvan is de DPC begonnen met een wettelijk eigen onderzoek naar Google Ireland Limited, om te bepalen of Google een geldige wettelijke basis heeft voor het verwerken van de locatiegegevens van zijn gebruikers. Ook gaat de DPC uitzoeken of Google voldoet aan zijn verplichtingen als gegevensbeheerder als het gaat om transparantie. De zaak wordt behandeld door de Ierse toezichthouder omdat de DPC is aangewezen als de Lead Supervisory Authority voor Google.

Tegelijkertijd kondigt de Ierse toezichthouder een onderzoek naar MTCH Technology Service Limited aan. Dat is het bedrijf achter datingapp Tinder. Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van klachten van consumenten uit de EU. Ook in dit geval begint de DPC een eigen onderzoek dat moet uitwijzen of Tinder zich aan de wet houdt als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Onder andere wordt onderzocht of het bedrijf voldoende meewerkt aan dataverzoeken van gebruikers.

Inhoudelijke details over de zaken tegen Google en Tinder zijn nog niet bekend. Beide onderzoeken zijn gerelateerd aan de Europese privacywetgeving, in Nederland bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming. Bij een overtreding daarvan kunnen autoriteiten een boete opleggen van maximaal 4 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf, met een maximum van 20 miljoen euro.

Bij de Ierse waakhond lopen diverse andere privacygerelateerde onderzoeken naar techbedrijven, waaronder Facebook en Instagram. Vorig jaar kondigde de DPC ook al een onderzoek aan naar de dataverzameling van Google voor gepersonaliseerde advertenties.