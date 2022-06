Tinder introduceert videobelfunctie

Datingapp Tinder begint met het aanbieden van een functie om te videobellen met iemand waarmee een gebruiker een match heeft. Gebruikers moeten de functie wel aan hebben staan en kunnen calls ook weigeren.

De functie heet Face to Face, meldt Techcrunch. Het is alleen mogelijk om te videobellen met mensen met wie een match is en per match moeten beide gebruikers akkoord zijn met de mogelijkheid om te videobellen voor een verbinding kan worden opgezet. Dat moet misbruik van de functie voorkomen, zegt het bedrijf.

Daarnaast is er een rapporteerfunctie voor als gebruikers vinden dat iemand zich heeft misdragen binnen een videogesprek. Tinder heeft de functie al getest en gaat hem nu wereldwijd aan alle gebruikers aanbieden. Het is niet het eerste dat de datingapp doet met video. Zo kunnen gebruikers met Loops video's gebruiken als profielfoto. Ook maakte het bedrijf achter de datingapp al eerder een interactieve videoserie. Tinder is eigendom van moederbedrijf Match Group, waar veel meer datingdiensten onder vallen.